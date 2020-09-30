О своей приверженности урегулированию вопроса Курильских островов Суга заявил после телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным , указано в материале.

"Я хотел бы положить конец проблеме северных территорий, не откладывая ее до следующего поколения", — отметил новый премьер.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.