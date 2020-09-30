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СМИ узнали курс нового премьера Японии в отношении России 

Газета.Ru и ещё 38 38 минут назад
Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намерен продолжать курс своего предшественника Синдзо Абэ в отношениях с Россией, сообщает японская газета "Асахи".
О своей приверженности урегулированию вопроса Курильских островов Суга заявил после телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным, указано в материале.

"Я хотел бы положить конец проблеме северных территорий, не откладывая ее до следующего поколения", — отметил новый премьер.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.
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Комментарии 3
В мире , Видео , Синдзо Абэ , Владимир Путин , Япония
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