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WSJ: США намерены полностью закрыть посольство в Багдаде 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
США намерены закрыть посольство в Багдаде
Фото: Reuters
Власти США намерены полностью закрыть свое представительство в Багдаде в случае продолжения ракетных обстрелов. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным газеты, госсекретарь США Майк Помпео отправил соответствующее уведомление иракской стороне, а именно президенту Бархаму Салеху и премьер-министру Мустафе аль-Каземи.
Кроме того, СМИ приводит данные о том, что американский посол в Ираке Мэтью Тьюллер заявил, что страны переходят на новую стадию отношений.
Уточняется, что при этом США намерены оставить консульство в Эрбиле.
Иракский чиновник рассказал газете, что Белый дом намерен закрывать посольство в течение двух — трех месяцев постепенно. По его словам, такое решение может быть связано с выводом войск США из страны.
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В мире , Армия , Войска , Wall Street Journal , США
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