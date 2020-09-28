Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Пашинян и Меркель обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе 

ТАСС и ещё 53 44 минуты назад
Пашинян и Меркель обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил в понедельник в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Нагорном Карабахе и призвал канцлера повлиять на позицию Турции в этом вопросе. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства Армении.

"Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Николом Пашиняном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которого глава армянского кабмина обрисовал сложившуюся в регионе ситуацию. Он отметил, что Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская республика — прим. ТАСС) подвергся агрессии со стороны Азербайджана, и выразил озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями. Никол Пашинян призвал Меркель приложить максимум усилий для того, чтобы повлиять на деструктивную позицию Турции", — говорится в сообщении.

Канцлер Германии, в свою очередь, выразила озабоченность в связи со сложившейся ситуацией. Она отметила, что карабахский конфликт не имеет другого решения, кроме мирного, и подчеркнула, что необходимо возобновить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ.
Президент Турции Тайип Эрдоган в воскресенье заявил о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Позже Эрдоган также раскритиковал Минскую группу ОБСЕ за неспособность разрешить ситуацию в Нагорном Карабахе.
ТАСС: последние новости
Reuters: Байден обвинил Трампа в отказе высказаться о ситуации в Белоруссии Reuters: Байден обвинил Трампа в отказе высказаться о ситуации в Белоруссии Британский премьер обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе и призвал к деэскалации Британский премьер обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе и призвал к деэскалации В КС белорусской оппозиции сообщили, что Алексиевич выехала на лечение В КС белорусской оппозиции сообщили, что Алексиевич выехала на лечение
Комментарии
В мире , Ближний Восток , Кавказ , Война, Карабах , Ангела Меркель , Никол Пашинян , ИТАР-ТАСС , Армения , Германия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Кудрявцева: Шепелев издевался над Фриске
Кудрявцева: Шепелев издевался над Фриске
Карабахский конфликт: Байден обратился к России
Карабахский конфликт: Байден обратился к России
Видео
Опубликовано видео последствий ДТП на севере Москвы
00:35
Опубликовано видео последствий ДТП на севере Москвы
Опубликовано видео ЧП в Тольятти
01:02
Опубликовано видео ЧП в Тольятти
Мужчина прокатился на привязанном к мотоциклу крокодиле и попал на видео
01:04
Мужчина прокатился на привязанном к мотоциклу крокодиле и попал на видео
Опубликовано видео обыска у бывшего губернатора Иркутской области
01:22
Опубликовано видео обыска у бывшего губернатора Иркутской области
Пожилая пара устроила в переходе концерт и попала на видео
00:50
Пожилая пара устроила в переходе концерт и попала на видео
Необычная птица на улице в Москве попала на видео
00:25
Необычная птица на улице в Москве попала на видео
Новости Москвы Общество
В РФ отреагировали на слова Эрдогана по Карабаху
01:05
В РФ отреагировали на слова Эрдогана по Карабаху
Политика
Азербайджан начал масштабное наступление
04:51
Азербайджан начал масштабное наступление
Армия В мире
Раскрыты детали переброски джихадистов в Азербайджан
04:51
Раскрыты детали переброски джихадистов в Азербайджан
Армия
Россиянка 3 часа звала на помощь на полу больницы
03:24
Россиянка 3 часа звала на помощь на полу больницы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение