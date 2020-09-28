Пашинян и Меркель обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе 

"Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Николом Пашиняном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которого глава армянского кабмина обрисовал сложившуюся в регионе ситуацию. Он отметил, что Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская республика — прим. ТАСС) подвергся агрессии со стороны Азербайджана, и выразил озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями. Никол Пашинян призвал Меркель приложить максимум усилий для того, чтобы повлиять на деструктивную позицию Турции", — говорится в сообщении.

Канцлер Германии, в свою очередь, выразила озабоченность в связи со сложившейся ситуацией. Она отметила, что карабахский конфликт не имеет другого решения, кроме мирного, и подчеркнула, что необходимо возобновить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ.

Президент Турции Тайип Эрдоган в воскресенье заявил о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Позже Эрдоган также раскритиковал Минскую группу ОБСЕ за неспособность разрешить ситуацию в Нагорном Карабахе.