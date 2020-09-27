В Белоруссии задержали сотни протестующих 

Сотрудники правоохранительных органов задержали около 200 участников протестов, которые прошли по всей Белоруссии в воскресенье, 27 сентября. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

«Все они исключительно участники несанкционированных мероприятий», — сказала она, добавив, что число участников акций уменьшилось в несколько раз по сравнению с предыдущими протестами.

По ее словам, протестующие использовали незарегистрированную символику, выкрикивали различные лозунги и призывы. Так, в Могилеве и Гомеле сотрудники милиции применяли спецсредства, а светошумовые гранаты не использовали. Данных о пострадавших в ходе протестов нет.

«В целом по стране обстановка контролируемая», — сказала Чемоданова.

Ранее сообщалось, что в Гомеле правоохранительные органы применили против участников несанкционированной акции протеста слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В сообщении ГУВД Гомельского облисполкома говорилось о единичных случаях применения шумовых гранат.

Протестные акции идут в Белоруссии с 9 августа, они начались после президентских выборов. 23 сентября произошла тайная инаугурация Лукашенко, о церемонии не сообщалось заранее, также ее не транслировали по телевизору.