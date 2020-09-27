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США обратились к Армении и Азербайджану 

Газета.Ru и ещё 23 1 час назад
США обратились к Армении и Азербайджану
Фото: AP
США призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе, пишет РИА "Новости" со ссылкой на госдеп.

"Соединённые Штаты решительно осуждают эскалацию насилия. Заместитель госсекретаря (Стивен) Биган позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову и министру иностранных дел Армении Зохрабу Мнацакяну и призвал обе стороны немедленно прекратить насилие", — говорится в заявлении представителя госдепартамента Морган Ортагус.

Вашингтон также призвал стороны вернуться к переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ и заявил, что участие третьих стран в конфликте только усилит напряженность.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. Парламент Азербайджана также ввел военное положение в ряде регионов и городов.
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Комментарии 1
В мире , Армия , Война, Карабах , Джейхун Байрамов , Морган Ортагус , Министерство обороны , Госдеп США , РИА Новости , Азербайджан , Армения , США
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