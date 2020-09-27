США обратились к Армении и Азербайджану 

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США призвали Армению Азербайджан немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе, пишет РИА "Новости" со ссылкой на госдеп

"Соединённые Штаты решительно осуждают эскалацию насилия. Заместитель госсекретаря (Стивен) Биган позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову и министру иностранных дел Армении Зохрабу Мнацакяну и призвал обе стороны немедленно прекратить насилие", — говорится в заявлении представителя госдепартамента Морган Ортагус.

Вашингтон также призвал стороны вернуться к переговорам в рамках Минской группы ОБСЕ и заявил, что участие третьих стран в конфликте только усилит напряженность.