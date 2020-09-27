В Минске завершилась акция протеста 

Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске дошли по проспекту Независимости до микрорайона Уручье и решили завершить манифестацию, передает корреспондент РИА Новости.

Перейдя МКАД и дойдя по проспекту до конечной станции минского метро "Уручье", участники манифестации стали скандировать "Расходимся" и покинули проезжую часть. Группами они пошли во дворы и в метро, которое оказалось закрытым.

Силовики на протяжении всего пути проводили точечные задержания, отправив в микроавтобусы нескольких участников. Всего воскресная акция продолжалась более четырех часов. Участники прошли шествием по проспекту Машерова, улице Максима Богдановича, Свердлова и проспекту Независимости.