Министр по делам Окинавы и Северных территорий, как в Японии называют южные острова Курильской гряды, Таро Коно провел дистанционный осмотр Курильских островов с острова Хоккайдо. Материал об этом разместило японское агентство "Дзидси цусин".

В ходе мероприятия министр заявил, что будет прикладывать усилия к разрешению территориальной проблемы, опираясь на свой опыт переговоров с Россией на посту главы МИД Японии. Также чиновник подчеркнул, что еще его дед Итиро Коно на посту министра земледелия и лесоводства вел переговоры с СССР по курильскому вопросу.

Японские читатели неоднозначно отреагировали на заявления чиновника:

"О каком-таком опыте говорит этот Коно?! Результатов-то его деятельности ноль! Этот тот опыт, благодаря которому в Японии уже невозможно говорить о том, что "северные территории" наши?!", — высказался toubennbenn.

"Министру Коно только и остается, что ссылаться на своего деда Итиро Коно, который в какие-то доисторические времена вел с Россией (СССР) переговоры по "северным островам", да на свой неудачный опыт переговоров с Россией", — отметил kazooooya.

"Накопил он опыт в ведении переговоров с Россией. Что за нахальство делать такие наглые заявления!" — добавил koyano.

"Я думаю, что проблема "северных территорий" для Японии превратилась из внешнеполитической во внутриполитическую. Японские правители уже больше не заявляют активно о возврате островов. Они думают лишь о том, как объяснить ситуацию японскому народу", — заключил raurublock.

Курильский вопрос

Россия и Япония много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности южных Курил: после окончания военных действий весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".

Согласно российской позиции, Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.