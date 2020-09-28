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Японцы резко раскритиковали удаленную инспекцию Курил новым министром 

РИА Новости и ещё 9 46 минут назад
Министр по делам Окинавы и Северных территорий, как в Японии называют южные острова Курильской гряды, Таро Коно провел дистанционный осмотр Курильских островов с острова Хоккайдо. Материал об этом разместило японское агентство "Дзидси цусин".
В ходе мероприятия министр заявил, что будет прикладывать усилия к разрешению территориальной проблемы, опираясь на свой опыт переговоров с Россией на посту главы МИД Японии. Также чиновник подчеркнул, что еще его дед Итиро Коно на посту министра земледелия и лесоводства вел переговоры с СССР по курильскому вопросу.
Японские читатели неоднозначно отреагировали на заявления чиновника:

"О каком-таком опыте говорит этот Коно?! Результатов-то его деятельности ноль! Этот тот опыт, благодаря которому в Японии уже невозможно говорить о том, что "северные территории" наши?!", — высказался toubennbenn.

"Министру Коно только и остается, что ссылаться на своего деда Итиро Коно, который в какие-то доисторические времена вел с Россией (СССР) переговоры по "северным островам", да на свой неудачный опыт переговоров с Россией", — отметил kazooooya.

"Накопил он опыт в ведении переговоров с Россией. Что за нахальство делать такие наглые заявления!" — добавил koyano.

"Я думаю, что проблема "северных территорий" для Японии превратилась из внешнеполитической во внутриполитическую. Японские правители уже больше не заявляют активно о возврате островов. Они думают лишь о том, как объяснить ситуацию японскому народу", — заключил raurublock.

Курильский вопрос
Россия и Япония много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности южных Курил: после окончания военных действий весь архипелаг вошел в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют "северными территориями".
Согласно российской позиции, Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.
В 2018 году в ходе встречи в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговоры по заключению мирного договора между двумя государствами на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это стало серьезной уступкой со стороны Токио, поскольку до сих пор японские власти требовали вернуть четыре острова и лишь после этого были готовы подписать мирный договор.
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Комментарии 6
В мире , Азия , Видео , Синдзо Абэ , Владимир Путин , МИД , Окинава , Япония
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