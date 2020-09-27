Франция созвала конференцию по Ливану 

Об этом сообщает ТАСС. Французский лидер ответил на вопросы СМИ о Ливане в Елисейском дворце в Париже. По словам Макрона, инициированная Францией конференция пройдёт до конца октября.

Она станет продолжением первой конференции, состоявшейся 9 августа и будет направлена на мобилизацию и расширение международной помощи Бейруту и всему ливанскому народу, — отметил президент.

Генеральный директорат внешней безопасности (DGSE) Франции оказал своё влияние на формирование нового правительства в Ливане, писал NEWS.ru. Процесс распределения министерских портфелей в стране забуксовал из-за противоречий между суннитскими и шиитскими фракциями. Макрон представил дорожную карту, которая должна помочь Бейруту выйти из кризиса.