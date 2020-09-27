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Названы потери после обострения конфликта в Нагорном Карабахе 

Майк Габриелян 27 минут назад
Названы потери после обострения конфликта в Нагорном Карабахе
Фото: РИА Новости
Стало известно о потерях Азербайджана и Армении в ходе боев за Карабах (Арцах). Армия обороны Карабаха потеряла более 16 военнослужащих, более 100 бойцов ранены.
Об этом сообщила в фейсбукепредставитель Минобороны Армении Шушан Степанян.
Баку пока не обнародовал информацию о потерях среди военных.
Информационные ресурсы Азербайджана сообщают только о раненых мирных гражданах. Их число, по данным генпрокуратуры, выросло до 19 человек.
При этом ранее президент Алиев заявил, что после артиллерийского обстрела позиций Азербайджана армянской стороной есть жертвы и раненые не только среди гражданского населения, но и среди и военных.
Согласно оценке Минобороны Армении, азербайджанская сторона потеряла 200 человек, 30 БТР и 20 беспилотников.
Свыше 50 населенных пунктов в Нагорном Карабахе пострадали в результате атакам азербайджанских войск. Об этом заявил на брифинге омбудсмен в Карабахе Артак Бегларян.
Ранее «Рамблер» сообщал, что азербайджанское СМИ заявило об уничтоженных в Карабахе армянских комплексах С-300.
Комментарии
В мире , Артак Бегларян , Министерство обороны , Азербайджан , Армения
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