Названы потери после обострения конфликта в Нагорном Карабахе 

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Стало известно о потерях Азербайджана Армении в ходе боев за Карабах (Арцах). Армия обороны Карабаха потеряла более 16 военнослужащих, более 100 бойцов ранены.

Об этом сообщила в фейсбуке представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

Баку пока не обнародовал информацию о потерях среди военных.

Информационные ресурсы Азербайджана сообщают только о раненых мирных гражданах. Их число, по данным генпрокуратуры, выросло до 19 человек.

При этом ранее президент Алиев заявил, что после артиллерийского обстрела позиций Азербайджана армянской стороной есть жертвы и раненые не только среди гражданского населения, но и среди и военных.

Согласно оценке Минобороны Армении, азербайджанская сторона потеряла 200 человек, 30 БТР и 20 беспилотников.

Свыше 50 населенных пунктов в Нагорном Карабахе пострадали в результате атакам азербайджанских войск. Об этом заявил на брифинге омбудсмен в Карабахе Артак Бегларян

Ранее «Рамблер» сообщал, что азербайджанское СМИ заявило об уничтоженных в Карабахе армянских комплексах С-300.