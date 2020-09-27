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Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку 

РИА Новости 47 минут назад
Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своего французского коллегу Эммануэля Макрона незрелым политиком. Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.
Так белорусский лидер ответил на заявление Макрона, который сегодня утром призвал его покинуть пост главы государства.

"Как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона, хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад — когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты", — отметил Лукашенко.

Макрон высказался за добровольный уход Лукашенко с поста
Также он упомянул об акциях движения Black Lives Matter и протестах мусульман в Марселе и Лионе и подчеркнул, что Минск готов стать площадкой для переговоров Макрона с представителями этих групп о передаче власти.
Лукашено добавил, что его французский коллега слишком много внимания уделяет выборам в Белоруссии.

"С учетом того, что этот экс-кандидат — дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные — у себя дома", — отметил президент Белоруссии.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.
Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции по всей в стране проходят уже второй месяц как в будние дни, так и в выходные. При этом сторонники Лукашенко проводят мероприятия в его поддержку.
Двадцать третьего сентября во Дворце независимости прошла инаугурация Лукашенко. Это спровоцировало новую волну протестов, которые правоохранители вновь разогнали с применением силовых методов и водометов.
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В мире , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Эммануэль Макрон , Франция
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