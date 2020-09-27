Протестующие в Минске двинулись в сторону базы ОМОН

Многотысячный марш протеста в воскресенье вечером растянулся на 1,5 км по проспекту Независимости в Минске , он движется сторону района Уручье, где расположена крупная база ОМОН, и откуда во время аналогичных акций силовиков перебрасывают в разные районы белорусской столицы. В настоящее время, как передает корреспондент ТАСС, до нее остается чуть менее километра.

До сих пор проведению марша, который стартовал в центре города и прошел по его улицам уже более 10 км, никто не мешал. Его участники сознательно обходили все блокпосты, находя свободные дороги.

Сама акция продолжается уже около четырех часов, несмотря на дождь и сильный ветер.