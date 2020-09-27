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Марш протеста в Минске движется в сторону базы ОМОН в районе Уручье 

ТАСС 1 час назад
Протестующие в Минске двинулись в сторону базы ОМОН
Фото: РИА Новости
Многотысячный марш протеста в воскресенье вечером растянулся на 1,5 км по проспекту Независимости в Минске, он движется сторону района Уручье, где расположена крупная база ОМОН, и откуда во время аналогичных акций силовиков перебрасывают в разные районы белорусской столицы. В настоящее время, как передает корреспондент ТАСС, до нее остается чуть менее километра.
До сих пор проведению марша, который стартовал в центре города и прошел по его улицам уже более 10 км, никто не мешал. Его участники сознательно обходили все блокпосты, находя свободные дороги.
Многотысячный марш протеста начался в Минске
Сама акция продолжается уже около четырех часов, несмотря на дождь и сильный ветер.
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В мире , Минск
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