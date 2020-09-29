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В ООН ужаснулись числом жертв коронавируса 

Свободная пресса и ещё 8 47 минут назад
Страшная веха: В ООН ужаснулись числом жертв коронавируса
Фото: EPA
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался относительно количества людей, умерших от коронавирусной инфекции.

«Мы достигли страшной вехи. Пандемия COVID-19 унесла жизни миллиона людей. Это ошеломляющая цифра», — сказал Гутерриш в своем видеообращении, которое опубликовано в Twitter. Кроме того генсек ООН призвал человечество учиться на своих ошибках — соблюдать социальную дистанцию, носить маски.

Ранее стало известно, что число жертв коронавируса в мире достигло 1 000 555 человек. Такие данные предоставил университет Джонса Хопкинса.
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В мире , Антониу Гутерриш , ООН
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