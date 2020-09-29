Страшная веха: В ООН ужаснулись числом жертв коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался относительно количества людей, умерших от коронавирусной инфекции.
«Мы достигли страшной вехи. Пандемия COVID-19 унесла жизни миллиона людей. Это ошеломляющая цифра», — сказал Гутерриш в своем видеообращении, которое опубликовано в Twitter. Кроме того генсек ООН призвал человечество учиться на своих ошибках — соблюдать социальную дистанцию, носить маски.
Ранее стало известно, что число жертв коронавируса в мире достигло 1 000 555 человек. Такие данные предоставил университет Джонса Хопкинса.