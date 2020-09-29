Страшная веха: В ООН ужаснулись числом жертв коронавируса

«Мы достигли страшной вехи. Пандемия COVID-19 унесла жизни миллиона людей. Это ошеломляющая цифра», — сказал Гутерриш в своем видеообращении, которое опубликовано в Twitter. Кроме того генсек ООН призвал человечество учиться на своих ошибках — соблюдать социальную дистанцию, носить маски.