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Азербайджан объявил о занятии еще одной стратегической высоты в Карабахе

РИА Новости
1 час назад
Минобороны Азербайджана сообщило о занятии высоты Муров на одноименном хребте в результате военной операции в карабахском направлении линии фронта.
Азербайджан занял еще одну стратегическую высоту
Фото: ReutersReuters
"В результате военной операции, проведенной нашими войсками в направлении Геранбоя, была освобождена высота Муров на хребте Муров. В результате операции военная автомагистраль Варденис-Агдере, которая соединяет оккупированные территории Азербайджана с Арменией, была взята под огневой контроль азербайджанской армии. Полученное военное преимущество предотвратит транспортировку дополнительных военных грузов из Армении по маршруту в оккупированные Кельбаджар и Агдере. Бои продолжаются", - говорится в сообщении ведомства.
В воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
В мире,Армия,Война, Карабах,Министерство обороны,Армения,Азербайджан,
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