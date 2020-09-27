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Армения намерена рассмотреть вопрос признания независимости Нагорного Карабаха 

ТАСС и ещё 12 41 минуту назад
Правительство Армении намерено рассмотреть вопрос признания Ереваном независимости Нагорного Карабаха. Об этом в воскресенье заявил в парламенте премьер-министр Никол Пашинян.

"Да, мы должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики), в нашей повестке есть такой вопрос. Мы должны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий", — отметил он.

"Мы стоим на пороге широкомасштабной войны"
По словам премьер-министра Армении, по всей линии соприкосновения идут бои.

"И у нас, и у нашего противника есть ощутимые потери", — добавил он.

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В мире , Армия , Видео , Кавказ , Конфликты , Война, Карабах , Никол Пашинян , Армения
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