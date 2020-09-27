Правительство Армении намерено рассмотреть вопрос признания Ереваном независимости Нагорного Карабаха. Об этом в воскресенье заявил в парламенте премьер-министр Никол Пашинян.
"Да, мы должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики), в нашей повестке есть такой вопрос. Мы должны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий", — отметил он.
По словам премьер-министра Армении, по всей линии соприкосновения идут бои.
"И у нас, и у нашего противника есть ощутимые потери", — добавил он.