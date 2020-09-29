Бомбардировщики США отработали «удары» по Калининграду

Forbes напоминает, что B-52 не менее трех раз «провоцировали русских на действия по тревоге» в районе Черного моря. Таким образом командование НАТО пыталось проследить за методами ответных мер российских Вооруженных сил.

28 сентября стало известно, что в ходе учений на полигоне Юма в Аризоне армия США использовала беспилотные летательные аппараты (БЛА), суперпушки, наземные роботы и спутники «для масштабной проверки своих будущих планов ведения войны». В ходе мероприятия было уничтожено несколько объектов противника, имитирующих, в частности, российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь».

Ранее военный аналитик Центра военной и политической власти Фонда защиты демократий Шейн Прейзуотер указал, что ВВС США для победы в будущих войнах, которые могут происходить с участием России и Китая, необходимо еще больше стратегических бомбардировщиков. По мнению эксперта, одним из решающих факторов победы в таких сражениях может стать массовое применение тяжелых стратегических бомбардировщиков вроде действующих B-1 Lancer и B-52 Stratofortress, поскольку «они могут нести много оружия», в отличие от малозаметных B-2 Spirit и B-21 Raider.