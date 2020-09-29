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Американские бомбардировщики отработали удар по Калининграду

Lenta.ruиещё 8
2 часа назад
Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52 отработали нанесение удара по Калининградской области. Об этом пишет Forbes.
Бомбардировщики США отработали «удары» по Калининграду
Фото: U.S. Air Force/Senior Airman Eugene Oliver / Handout via REUTERSU.S. Air Force/Senior Airman Eugene Oliver / Handout via REUTERS
Российский анклав на Балтике стал целью для имитации атаки, поскольку там размещаются зенитные ракетные системы С-300 и С-400, а также ракетные комплексы «Искандер», способные поразить цели сможет в глубоком тылу Европы. Все это делает регион «настоящей занозой в боку НАТО», пишет издание.
Уточняется, что самолеты не нарушали воздушное пространство России.
Forbes напоминает, что B-52 не менее трех раз «провоцировали русских на действия по тревоге» в районе Черного моря. Таким образом командование НАТО пыталось проследить за методами ответных мер российских Вооруженных сил.
28 сентября стало известно, что в ходе учений на полигоне Юма в Аризоне армия США использовала беспилотные летательные аппараты (БЛА), суперпушки, наземные роботы и спутники «для масштабной проверки своих будущих планов ведения войны». В ходе мероприятия было уничтожено несколько объектов противника, имитирующих, в частности, российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь».
Ранее военный аналитик Центра военной и политической власти Фонда защиты демократий Шейн Прейзуотер указал, что ВВС США для победы в будущих войнах, которые могут происходить с участием России и Китая, необходимо еще больше стратегических бомбардировщиков. По мнению эксперта, одним из решающих факторов победы в таких сражениях может стать массовое применение тяжелых стратегических бомбардировщиков вроде действующих B-1 Lancer и B-52 Stratofortress, поскольку «они могут нести много оружия», в отличие от малозаметных B-2 Spirit и B-21 Raider.
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