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Пашинян в разговоре с Макроном заявил об агрессивной позиции Турции по Карабаху 

ТАСС и ещё 3 42 минуты назад
Пашинян поговорил с Макроном
Фото: пресс-служба Правительства Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудил эскалацию ситуации в Нагорном Карабахе и в этом контексте подчеркнул агрессивную и деструктивную роль Турции. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

"Премьер обратил внимание собеседника на жесткую предвзято-агрессивную позицию Турции и необходимость остановить возможное вмешательство этой страны", — отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе армянского кабмина, "президент Макрон выразил глубокую озабоченность в связи со сложившейся ситуацией и заявил, что дальнейшая эскалация напряженности недопустима". Там также отметили, что президент Франции "считает необходимым принять все меры для прекращения боевых действий и разрядки напряженности". В сообщении пресс-службы также указано, что "Макрон подчеркнул необходимость активизировать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по восстановлению мира в регионе".
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В мире , Кавказ , Война, Карабах , Никол Пашинян , Армения , Турция , Франция
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