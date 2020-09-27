Пашинян поговорил с Макроном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсудил эскалацию ситуации в Нагорном Карабахе и в этом контексте подчеркнул агрессивную и деструктивную роль Турции . Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

"Премьер обратил внимание собеседника на жесткую предвзято-агрессивную позицию Турции и необходимость остановить возможное вмешательство этой страны", — отмечается в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе армянского кабмина, "президент Макрон выразил глубокую озабоченность в связи со сложившейся ситуацией и заявил, что дальнейшая эскалация напряженности недопустима". Там также отметили, что президент Франции "считает необходимым принять все меры для прекращения боевых действий и разрядки напряженности". В сообщении пресс-службы также указано, что "Макрон подчеркнул необходимость активизировать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по восстановлению мира в регионе".