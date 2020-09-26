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Душераздирающее зрелище: завод затопило красным вином 

Майк Габриелян 17 минут назад
Винзавод в испанском городке Вильямалеа затопило 50 тысячами литров вина из-за повреждения цистерны, использовавшейся для хранения напитка. Об инциденте сообщает издание LAD. Журналисты опубликовали видео с места аварии.

«На душераздирающих кадрах видно, как вино выливается из огромного металлического чана и быстро разливается по территории завода. Если вы, как и я, не переносите расточительство, особенно когда речь идет о вине, это драматическое видео проберёт вас до мозга костей», — пишет автор материала.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в американскую Русскую реку вылилось 200 тысяч литров вина.
В мире , Видео , Происшествия
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