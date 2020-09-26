Душераздирающее зрелище: завод затопило красным вином 

«На душераздирающих кадрах видно, как вино выливается из огромного металлического чана и быстро разливается по территории завода. Если вы, как и я, не переносите расточительство, особенно когда речь идет о вине, это драматическое видео проберёт вас до мозга костей», — пишет автор материала.