Душераздирающее зрелище: завод затопило красным вином 

Винзавод в испанском городке Вильямалеа затопило 50 тысячами литров вина из-за повреждения цистерны, использовавшейся для хранения напитка. Об инциденте сообщает издание LAD. Журналисты опубликовали видео с места аварии.
«На душераздирающих кадрах видно, как вино выливается из огромного металлического чана и быстро разливается по территории завода. Если вы, как и я, не переносите расточительство, особенно когда речь идет о вине, это драматическое видео проберёт вас до мозга костей», — пишет автор материала.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в американскую Русскую реку вылилось 200 тысяч литров вина.