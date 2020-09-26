Посольство Украины Великобритании раскритиковало в Twitter статью Би-би-си о крушении самолета Ан-26.

Дипломаты обратили внимание, что британские журналисты проиллюстрировали материал картой, на которой Крым не был обозначен украинской территорией.

Скриншот твита BBC News (World)

"Не можем поверить своим глазам", — говорится в сообщении дипмиссии. Представители Киева выразили надежду, что Би-би-си опубликовало эту карту по ошибке.

Позже материал стал недоступен на сайте телеканала, а новая статья о катастрофе содержала ремарку с извинениями за "некорректную" карту в предыдущей версии.

Накануне во время учебного полета под Харьковом рухнул военно-транспортный самолет Ан-26. На борту находились 27 человек: 20 курсантов и семь членов экипажа. Из них 25 погибли на месте, два курсанта сумели выпрыгнуть из самолета, однако один из них позже скончался в больнице