Посольство Украины в Великобритании раскритиковало в Twitter статью Би-би-си о крушении самолета Ан-26.
Дипломаты обратили внимание, что британские журналисты проиллюстрировали материал картой, на которой Крым не был обозначен украинской территорией.
Скриншот твита BBC News (World)
"Не можем поверить своим глазам", — говорится в сообщении дипмиссии. Представители Киева выразили надежду, что Би-би-си опубликовало эту карту по ошибке.
Позже материал стал недоступен на сайте телеканала, а новая статья о катастрофе содержала ремарку с извинениями за "некорректную" карту в предыдущей версии.
Накануне во время учебного полета под Харьковом рухнул военно-транспортный самолет Ан-26. На борту находились 27 человек: 20 курсантов и семь членов экипажа. Из них 25 погибли на месте, два курсанта сумели выпрыгнуть из самолета, однако один из них позже скончался в больнице
Следователи возбудили уголовное дело, рассматриваются несколько версий катастрофы. Президент Украины Владимир Зеленский объявил день траура.