Премьер-министра Ливана объявил о своей отставке 

Премьер-министр Ливана Мустафа Адиб объявил об отставке и отказе от формирования правительства. Его обращение по данному поводу транслировалось по арабскому телевидению в субботу, 26 сентября.
— Причиной моей отставки стало то, что политические блоки не выполнили мое условие — не отказались от политизации процесса формирования правительства, — приводится выдержка из речи Адиба по каналу Al Arabiya.
Уходящий с поста главы кабмина политик добавил, что инициатива президента Франции Эммануэля Макрона «должна продолжиться», поскольку тот искренне хочет помочь Ливии.