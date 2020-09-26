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Премьер-министра Ливана объявил о своей отставке 

Вечерняя Москва и ещё 4 46 минут назад
Премьер-министра Ливана объявил о своей отставке
Фото: youtube.com / Euronews по-русски
Премьер-министр Ливана Мустафа Адиб объявил об отставке и отказе от формирования правительства. Его обращение по данному поводу транслировалось по арабскому телевидению в субботу, 26 сентября.

— Причиной моей отставки стало то, что политические блоки не выполнили мое условие — не отказались от политизации процесса формирования правительства, — приводится выдержка из речи Адиба по каналу Al Arabiya.

Уходящий с поста главы кабмина политик добавил, что инициатива президента Франции Эммануэля Макрона «должна продолжиться», поскольку тот искренне хочет помочь Ливии.
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В мире , Другое , Эммануэль Макрон , Ливан
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