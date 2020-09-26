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Умер один из двух выживших при крушении военного самолета на Украине 

ТАСС 57 минут назад
Умер один из двух выживших в авиакатастрофе под Харьковом
Фото: EPA-EFE/State Emergency Service of Ukraine press
Один из двух украинских курсантов, выживших в пятницу после катастрофы военно-транспортного самолета возле Чугуева в Харьковской области, умер в больнице. Об этом сообщила в субботу Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 10:50 человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии, умер", — говорится в сообщении, размещенном на сайте госслужбы.

Ранее пресс-служба офиса генерального прокурора Украины сообщила, что в результате катастрофы Ан-26, на борту которого находились 27 человек, погибли 25 человек. Двое курсантов, по данным губернатора Харьковской области Алексея Кучера, спаслись, выпрыгнув из самолета.
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