Умер один из двух выживших в авиакатастрофе под Харьковом

Один из двух украинских курсантов, выживших в пятницу после катастрофы военно-транспортного самолета возле Чугуева в Харьковской области, умер в больнице. Об этом сообщила в субботу Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 10:50 человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии, умер", — говорится в сообщении, размещенном на сайте госслужбы.

Ранее пресс-служба офиса генерального прокурора Украины сообщила, что в результате катастрофы Ан-26, на борту которого находились 27 человек, погибли 25 человек. Двое курсантов, по данным губернатора Харьковской области Алексея Кучера, спаслись, выпрыгнув из самолета.