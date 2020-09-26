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На Украине проверяют четыре версии крушения Ан-26 

РИА Новости 15 минут назад
Государственное бюро расследований Украины проверяет четыре версии причин крушения самолета Ан-26 в Харьковской области, сообщила пресс-служба ведомства.
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По данным Офиса генпрокурора, погибли 25 человек, однако Госслужба по ЧС сообщила, что на утро субботы поиски еще двоих человек продолжаются. Два курсанта выжили — они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту крушения возбуждено дело по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним, что привело к катастрофе и тяжким последствиям.

"Проверяются такие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата; катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами; ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету", — сообщило ведомство на своей странице в Facebook в субботу.

Отмечается, что проведены безотлагательные следственные действия. В частности, осмотр места происшествия с участием специалистов, выемка необходимой документации, допросы свидетелей, назначения необходимых судебных экспертиз.
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В мире , Видео , Происшествия , Чугуев
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