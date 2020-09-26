Белорусская оппозиция «кинула» протестовавших рабочих

Как и следовало ожидать, уволенные работники предприятий не получили обещанной компенсации от оппозиции.

Можно хоть сколько кричать о демократии, однако от этого сыт не будешь. Конечно же, запад финансирует все беспорядки в соседней республике. Однако деньги запада оседают в карманах и на счетах, тех кто сидя на диване руководит и пытается чистыми руками сделать революцию.

Кто будет заботиться о пушечном мясе? Да никому просты работяги, которых использовали в темную, по большому счету не нужны. Так, для массовки. Управляемая толпа, к тому же за бесплатно. Наобещали им светлое демократическое будущее, и возможно безвиз в Европу. И… все.

Неужели здравомыслящие белорусы не видят что стало с Украиной. Видимо хотят на себе испытать все прелести постмайданной жизни.

Кому легче стало жить на Украине после майдана и свержения Януковича? Наверное простым украинцам, которые сразу ломанулись по безвизу в Европу. Не отдыхать конечно, а работать. Да и безвиз им дали не сразу. Так что прежде чем «делать» революцию ради чьих то амбиций, задайтесь вопросом, а нужно ли вам все это. Или в ваши планы входит пополнить ряды белорусской «небесной сотни»?

Проблемы простых работяг никому неинтересны.

К «бабке не ходи» финал всегда один. Кто-то получит власть, а вот простой народ чьими руками и делаются все революции, как всегда останется ни с чем у разбитого корыта. Без денег и без работы.

Революция когда нибудь закончится, и ваши услуги станут не востребованы.