Белорусская оппозиция «кинула» протестовавших рабочих

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Белорусских рабочих участвовавших в митингах, уволили за прогулы. Обещанной компенсации от оппозиции они не дождались 

Kdpconsulting.ru 51 минуту назад
Как и следовало ожидать, уволенные работники предприятий не получили обещанной компенсации от оппозиции.
Можно хоть сколько кричать о демократии, однако от этого сыт не будешь. Конечно же, запад финансирует все беспорядки в соседней республике. Однако деньги запада оседают в карманах и на счетах, тех кто сидя на диване руководит и пытается чистыми руками сделать революцию.
Кто будет заботиться о пушечном мясе? Да никому просты работяги, которых использовали в темную, по большому счету не нужны. Так, для массовки. Управляемая толпа, к тому же за бесплатно. Наобещали им светлое демократическое будущее, и возможно безвиз в Европу. И… все.
«Его режим враждебен всем»
Неужели здравомыслящие белорусы не видят что стало с Украиной. Видимо хотят на себе испытать все прелести постмайданной жизни.
Кому легче стало жить на Украине после майдана и свержения Януковича? Наверное простым украинцам, которые сразу ломанулись по безвизу в Европу. Не отдыхать конечно, а работать. Да и безвиз им дали не сразу. Так что прежде чем «делать» революцию ради чьих то амбиций, задайтесь вопросом, а нужно ли вам все это. Или в ваши планы входит пополнить ряды белорусской «небесной сотни»?
Проблемы простых работяг никому неинтересны.
К «бабке не ходи» финал всегда один. Кто-то получит власть, а вот простой народ чьими руками и делаются все революции, как всегда останется ни с чем у разбитого корыта. Без денег и без работы.
Революция когда нибудь закончится, и ваши услуги станут не востребованы.
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