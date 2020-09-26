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ВВС США из-за SpaceX «победили» Россию 

Lenta.ru 1 час назад
ВВС США из-за SpaceX «победили» Россию
Фото: SpaceX
Военно-воздушные силы (ВВС) США были впечатлены работой спутников Starlink американской компании SpaceX во время тестирования системы Advanced Battle Management System (ABMS), проходившего в начале сентября в ходе военных учений, пишет Investor's Business Daily.

«То, что я видел от Starlink, было впечатляющим и положительным», — приводит газета слова директора ВВС США по закупкам Уилла Ропера, отметившего, что космические аппараты SpaceX искусно спроектированны и грамотно развернуты, вследствие чего военным «есть чему поучиться».

В сентябре издание Breaking Defense сообщило, что во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий ABMS адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету. Таким образом Соединенные Штаты провели учения, имитирующие военный конфликт с Россией, в котором победили условного противника.
В ноябре 2019 года Breaking Defense сообщило, что в декабре 2018 года Пентагон в рамках программы Defense Experimentation Using the Commercial Space Internet провел несколько экспериментов с системой околоземных спутников Starlink.
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В мире , Армия , Уилл Ропер , Пентагон , SpaceX , США
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