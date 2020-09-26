ВВС США из-за SpaceX «победили» Россию 

«То, что я видел от Starlink, было впечатляющим и положительным», — приводит газета слова директора ВВС США по закупкам Уилла Ропера, отметившего, что космические аппараты SpaceX искусно спроектированны и грамотно развернуты, вследствие чего военным «есть чему поучиться».