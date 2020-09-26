Трампа обвинили в нежелании выступить против Лукашенко

По словам Байдена, президент Александр Лукашенко ответил «бесчеловечным насилием» на «продемократическое движение» в стране с требованием провести новые выборы. Он отметил, что Трамп никак не отреагировал на «фиктивную» церемонию инаугурации Лукашенко и отказался предоставить помощь белорусской оппозиции.

Демократ заявил, что в случае победы на выборах будет защищать демократические ценности и стоять на стороне тех, кто их поддерживает. Он также призвал власти Белоруссии провести новые честные выборы и выпустить на свободу политзаключенных.