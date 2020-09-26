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Трампа обвинили в нежелании поддержать белорусскую оппозицию 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Трампа обвинили в нежелании выступить против Лукашенко
Фото: EPA
Кандидат от Демократической партии Джо Байден обвинил действующего главу государства Дональда Трампа в нежелании поддержать белорусскую оппозицию. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Байдена, президент Александр Лукашенко ответил «бесчеловечным насилием» на «продемократическое движение» в стране с требованием провести новые выборы. Он отметил, что Трамп никак не отреагировал на «фиктивную» церемонию инаугурации Лукашенко и отказался предоставить помощь белорусской оппозиции.
Демократ заявил, что в случае победы на выборах будет защищать демократические ценности и стоять на стороне тех, кто их поддерживает. Он также призвал власти Белоруссии провести новые честные выборы и выпустить на свободу политзаключенных.
Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась с заместителем помощника государственного секретаря США Джорджем Кентом и обратилась к нему по поводу возможных вариантов выхода из кризиса. Тихановская подняла вопрос потенциальной помощи США, ЕС и России в организации диалога о проведении новых президентских выборов. Она поблагодарила Кента за твердую и последовательную позицию США в отношении режима Лукашенко и напомнила про важность поддержки гражданского общества.
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В мире , Джордж Кент , Светлана Тихановская , Джозеф Байден , Александр Лукашенко , Дональд Трамп , ЕС , Демократическая партия США
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