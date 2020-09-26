Правительство Того подало в отставку

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«Премьер-министр Коми Селом Классу подал президенту республики сегодня, 25 сентября 2020 года, своё прошение об отставке», — цитирует РИА Новости коммюнике канцелярии президента республики.

Также Классу подал президенту прошение всего правительства.

Отмечается, что президент принял отставку и выразил признательность за усилия в различных сферах и достигнутые результаты.