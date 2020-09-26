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Правительство Того подало в отставку

RT на русском
1 час назад
Премьер-министр Тоголезской Республики Коми Селом Классу и правительство страны подали в отставку.
Правительство Того подало в отставку
Фото: RT на русскомRT на русском
«Премьер-министр Коми Селом Классу подал президенту республики сегодня, 25 сентября 2020 года, своё прошение об отставке», — цитирует РИА Новости коммюнике канцелярии президента республики.
Также Классу подал президенту прошение всего правительства.
Отмечается, что президент принял отставку и выразил признательность за усилия в различных сферах и достигнутые результаты.
13 сентября временное ливийское правительство, заседающее на востоке страны, подало в палату представителей (парламент) прошение об отставке.
В мире,РИА Новости,Республика Коми,Того,
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