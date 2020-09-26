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Байден озвучил «послание Путину» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Байден озвучил «послание Путину»
Фото: ТАСС
Кандидат в президенты США Джозеф Байден озвучил «послание» главе российского государства Владимиру Путину.
Ведущая на канале NBC попросила Байдена озвучить «послание Владимиру Путину» в связи с заявлением главы ФБР Кристофера Рея о якобы имевших место попытках Москвы «вмешаться» в американские выборы.
Байден обещал, что в случае победы на выборах «будут последствия за эту вовлеченность в суверенные» дела США, передает ТАСС.

«Мое послание Владимиру Путину заключается в том, что, если я буду избран, я не оставлю этого. Потому что это нарушение нашего суверенитета», — сказал Байден.

По его мнению глава американского государства Дональд Трамп отказывается противостоять «вмешательству» в выборы.
При этом Байден считает, что «несмотря на все безответственные и возмутительные атаки на избирательный процесс, выборы в стране состоятся, как это было всегда». По его мнению, Трамп «уйдет», жители США «не дадут ему спуску», будут «массово голосовать и не позволят себе быть обманутыми — с самого начала будет понятно, к чему это ведет».
Напомним, Рей поддержал версию о якобы имеющем место влиянии России на президентские выборы в США без предоставления доказательств. Трамп, обращаясь к главе ФБР, заявил: «Крис, вы не замечаете действий Китая». По мнению Трампа, Китай является «намного более серьезной угрозой, чем Россия, Россия, Россия».
Кроме того, Трамп не стал гарантировать мирную передачу власти в США после выборов. Белый дом заявил, что Трамп признает результаты «свободных и справедливых» выборов, но сам президент США усомнился в честности предстоящих выборов.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Владимир Путин , ФБР , ИТАР-ТАСС , телеканал NBC , Москва , США
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