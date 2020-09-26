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США помогут Украине подвергнуть репрессиям пользователей «ВКонтакте» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
«Сесть за репост» — этим мемом либералы долгое время пугали отечественных интернет-пользователей: якобы законы и спецслужбы России готовят им подобную участь. Но сейчас на Украине открыто декларируется цель не только запретить доступ к российской соцсети, но и наказывать за распространения контента в ней. А помогать в этом Киеву будет Секретная служба США.
Совет национальной безопасности и обороны Украины, как следует из названия, занимается вопросами безопасности этой страны. Причём на более высоком уровне, чем любое из силовых министерств. Ведь в Совет как раз и входят министры внутренних дел, обороны, глава СБУ, а во главе и вовсе стоит президент. И знаете, против кого в последнее время ополчилась вся эта рать? Против российской социальной сети «Вконтакте».

«У нас, согласно законодательству о санкциях, «ВКонтакте» не должен работать на территории страны. К сожалению, сегодня это как раз тот разговор, который происходит, о киберзащите тех или иных институций от этого влияния. Мы сегодня занимаемся этими вопросами. Специалисты понимают, о чем идет речь. Они очень быстро меняют прокси, и мы не успеваем это отслеживать, — жалуется секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Но обещает решить проблему прорыва «Вконтакте» в суверенный украинский интернет уже в ближайшее время. С помощью неких зарубежных партнёров.

Запретил ещё Порошенко

Тут стоит напомнить, что к чему. «Вконтакте» блокируется украинскими провайдерами с 2017 года. Основанием стал указ тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, основанный, к слову, также на решении СНБО — в Совете не первый год точат зубы на российские соцсети и информационные ресурсы.
«ВКонтакте» нашла способ обойти блокировку на Украине
Запрет вводился на 3 года, а в мае 2020-го его любезно продлил ещё на один срок уже новый президент Украины — Владимир Зеленский. Какой-то результат это дало, однако «Вконтакте» и «Яндекс» по-прежнему входят в десятку наиболее популярных у украинцев интернет-ресурсов. Пользователи стали посещать их через VPN и применять ухищрения, которыми пользуются все, чьё правительство пробует «построить» интернет.

«Вконтакте» наносит ответный удар

Так бы оно, собственно, и продолжалось до 2023 года, но тут «Вконтакте» решила сама пойти в наступление: с 13 сентября сеть стала снова доступна на Украине (правда, только с мобильных устройств). Программисты соцсети совершили ряд технических усовершенствований и обошли украинские государственные ограничения.
В СНБО посчитали это вызовом и чуть ли не плевком в лицо. А также немедленно связали с местными выборами, которые вскоре должны на Украине пройти: «Такие действия обычно проводятся накануне знаковых событий. Сегодня это проведение на Украине местных выборов [выборы депутатов и глав местных советов — ВЗГЛЯД]».
Что ж, видимо российским спецслужбам действительно важно, кого выберут главой какого-нибудь Бердичевского городского совета. Поэтому в СНБО не стали тянуть с ответом.
Во-первых, в Минкульте Украины анонсировали подготовку обращения к Apple и Google с «…требованием изъять мобильное приложение «ВКонтакте» из перечня доступных загрузок для украинских пользователей».
Во-вторых, в СНБО пригрозили украинцам… проблемами с полицией. «Я хотел бы обратить внимание пользователей ресурса, который запрещен. Это должна быть их ответственность, зачем они это делают и для чего. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, обо всех этих пользователях будем иметь понимание, они будут все на учёте находиться и если они дальше будут распространять российский контент на территории страны, то они будут иметь определенные проблемы непосредственно с нашей полицией и нашими силовыми структурами», — предупредил потенциальных нарушителей Данилов.

Шутки в сторону

Такая краткая фраза, но сколько смыслов удалось в неё вложить секретарю СНБО.

«Система, которая начинает работать» — это киевский Глобальный центр взаимодействия в киберпространстве, а сама фраза была произнесена как раз на презентации этого центра. Однако его создание неправильно было бы считать ответом на прорыв блокады со стороны «Вконтакте». Дело в том, что конференция, на которой обсуждалась концепция такого центра, состоялась ещё 19 марта. То есть не просто до того, как российские спецслужбы задумали с помощью «Вконтакте» повлиять на бердичевских избирателей, но даже до продления блокировки российских интернет-ресурсов администрацией Владимира Зеленского.

Более того, похоже, что вскоре времена Петра Порошенко будут вспоминать как беззаботную пору вседозволенности и ламповых запретов, обходить которые можно было с помощью бесплатных VPN-плагинов к интернет-браузерам. Достаточно сказать, что одним из гостей конференции «Эффективные стратегии в киберпространстве» был некий Джон Ляу (John Liau), ответственный межрегиональный агент Секретной службы США (United States Secret Service). Что проясняет слова Данилова о «международных партнёрах», которые помогут Киеву с восстановлением блокировки российских соцсетей.
Считается, что Секретная служба США занимается охраной президентов США (действующих и бывших), их жён и детей, первых лиц государства и важных национальных мероприятий. Однако кроме этого в её задачи входит также охрана правопорядка и соблюдение компьютерного законодательства в интернете. Для этого Секретная служба создала сеть из 15 подразделений по борьбе с киберпреступностью. Их задача — наладить взаимодействие между правоохранительными органами, бизнесом, образовательными структурами.
Как раз нечто похожее теперь пытаются соорудить и на Украине. Партнёрами Глобального центра стали МВД и «Нафтогаз Украины». Последний, по всей видимости, будет спонсором этого жовто-блакытного файерволла.
В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что «…В кооперации с IТ-бизнесом, научной средой, международными партнерами мы начали процесс трансформации департамента киберполиции. Согласно с программой развития киберполиции, до 2025 года мы планируем интегрировать ее в мировую экосистему противодействия киберпреступлений».

И это ещё не всё

Наконец, секретарь СНБО прямым текстом говорит о том, что новая структура станет эдаким «Миротворцем 2.0» («…обо всех этих пользователях будем иметь понимание, они будут все на учёте находиться»), а весь сегмент украинского интернета в перспективе окажется под колпаком у украинских силовиков. «Эти пользователи» — это о пользователях «Вконтакте» и других российских ресурсов. Зашёл в российскую социальную сеть — система автоматом заводит на тебя досье, которое затем автоматически же пополняется: какие страницы просматривал, что репостил, что комментировал.
А как только будет достигнут некий порог допустимого, гражданина можно приглашать на беседу. А может быть, и сразу наказывать.
Причём для беседы не нужно даже будет искать «Поваренную книгу анархиста». Достаточно будет читать и делиться новостями (российский контент), транслируя другим украинским пользователям российский взгляд на украинскую политику.
В том же Facebook любую неудобную публикацию можно легко удалить. Для этого есть команды вроде StopFake, проекта, стартовавшего в 2014 году и ставшего за 6 лет своего рода камертоном между украинской властью и Facebook. Фейком для StopFake может быть не только неправдивая информация, критерии несколько иные: полезность/вредность для Украины. Поэтому тот факт, что StopFake системно сотрудничает с украинскими ультраправыми организациями, мало кого удивил. Как и то, что Facebook активно мешает распространению этой информации.
Тогда как за украинскими пользователями российских соцсетей никакого присмотра нет, цензурой деятелей из StopFake и ей подобных они не прикрыты. И тем опасны.
Если ещё проще, то Украина сегодня декларирует курс на построение электронного концлагеря. В котором одно только желание читать новости не в официально одобренных интернет-СМИ — уже мыслепреступление.
Одно время российские либералы активно форсили мем «сесть за репост». Так вот, Украина близка к тому, чтобы сделать эту сказку былью. Причём происходит это не во времена Петра Порошенко (его запрет российских интернет-ресурсов во многом напоминал стену Яценюка на границе с Россией — такой же дырявый и бесполезный), а во времена Зеленского, который сначала даже намеревался отменить запреты предшественника.
Но, видимо, позвонили из Секретной службы и отсоветовали.
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В мире , Видео , Статьи , Алексей Данилов , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Арсен Аваков , Нафтогаз , Минкультуры , СБУ , Яндекс , Apple , МВД , Google , Киев
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