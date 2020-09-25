Зеленский отреагировал на крушение Ан-26 

Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября приедет в Харьковскую область в связи с крушением самолета Ан-26 с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВСУ.

«Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда. Завтра буду на Харьковщине», — говорится в телеграм-канале Зеленского.

Ранее в МВД Украины заявили, что число погибших в катастрофе возросло до 20 человек. Всего на борту было 23 человека.

При этом в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям говорят о 22 погибших. По их данным, на борту находились 28 человек.

Цифру в 22 погибших также озвучил губернатор Харьковской области Алексей Кучер. По его данным, в катастрофе есть двое выживших. Судьба еще четырех человек неизвестна.