Зеленский прибыл на место крушения Ан-26 под Харьковом

Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По данным Офиса генпрокурора, погибли 25 человек, однако Госслужба по ЧС сообщила, что на утро субботы поиски еще двоих человек продолжаются. Два курсанта выжили - они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже один из них скончался в больнице.