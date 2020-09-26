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Зеленский прибыл на место крушения Ан-26 под Харьковом

РИА Новостииещё 29
2 часа назад
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на место крушения самолета Ан-26 в Харьковской области. Трансляцию ведет телеканал "Украина 24".
По информации телеканала, запланировано общение президента со СМИ.
Военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в пятницу вечером возле города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов, одного курсанта к полетам не допустили. По данным Офиса генпрокурора, погибли 25 человек, однако Госслужба по ЧС сообщила, что на утро субботы поиски еще двоих человек продолжаются. Два курсанта выжили - они успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже один из них скончался в больнице.
По факту крушения возбуждено дело.
В мире,Происшествия,Видео,Владимир Зеленский,Харьков,Украина,
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