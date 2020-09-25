ЕС попросил Киев не воспринимать его как банкомат

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам визита на Украину отметил, что ЕС не намерен заниматься благотворительностью в отношении Киева. Его слова приводятся в отчете на сайте объединения.
"Как я сказал президенту (Владимиру Зеленскому — Прим. ред.), Европейский Союз — это не благотворительная организация или банкомат", — говорится в отчете.
Боррель также отметил, что Украине необходима поддержка в реформах, так как в данный момент темпы реализации планов Зеленского значительно замедлились. Он также напомнил, что помощь Украине остается в повестке Евросоюза, но подчеркнул, что проводить изменения внутри страны должен сам Киев.
Ранее глава украинского Минфина Серей Марченко отметил, что страна рассчитывает до конца года получить 3,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда по новой программе, до миллиарда долларов от Всемирного банка, а также более миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.