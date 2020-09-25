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Евросоюз попросил Украину не воспринимать его как банкомат 

РИА Новости 15 минут назад
ЕС попросил Киев не воспринимать его как банкомат
Фото: РИА Новости
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам визита на Украину отметил, что ЕС не намерен заниматься благотворительностью в отношении Киева. Его слова приводятся в отчете на сайте объединения.

"Как я сказал президенту (Владимиру Зеленскому — Прим. ред.), Европейский Союз — это не благотворительная организация или банкомат", — говорится в отчете.

Украина получила от ЕС кредит на €500 млн
Боррель также отметил, что Украине необходима поддержка в реформах, так как в данный момент темпы реализации планов Зеленского значительно замедлились. Он также напомнил, что помощь Украине остается в повестке Евросоюза, но подчеркнул, что проводить изменения внутри страны должен сам Киев.
Ранее глава украинского Минфина Серей Марченко отметил, что страна рассчитывает до конца года получить 3,5 миллиарда долларов от Международного валютного фонда по новой программе, до миллиарда долларов от Всемирного банка, а также более миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.
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В мире , Украина , Жозеп Боррель , Владимир Зеленский , ЕС , Международный валютный фонд , Всемирный Банк , Минфин , Киев
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