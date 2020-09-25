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Депутат поцеловал женскую грудь во время эфира в Zoom и лишился работы 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Депутат поцеловал женскую грудь во время эфира в Zoom
Фото: Reuters
Аргентинский депутат Хуан Эмилио Амери лишился работы после того, как тот поцеловал женскую грудь на сессии конгресса, проходившей по видеосвязи в Zoom. Об этом сообщает Buenos Aires Times.
Эфир транслировали на гигантском экране, установленном в палате депутатов. Парламентарий сидел перед камерой в обнимку с девушкой. В один момент он нагнулся и прислонил губы к ее бюсту.
Кадры инцидента быстро распространились в соцсетях, вызвав возмущение пользователей. После этого в конгрессе провели голосование, в результате которого 47-летнего чиновника отстранили от должности до завершения расследования.
Позже Амери прокомментировал этот эпизод. Народный избранник сказал, что не имел представления о том, что до сих пор находился на связи с коллегами. Незадолго до этого у него произошли проблемы с интернетом.

«Мне очень стыдно, я чувствую себя крайне плохо», — признался отстраненный чиновник.

Амери уже становился героем скандальных историй. В 2019 году аргентинское издание Realpolitik опубликовало статью, в которой утверждалось, что депутат изнасиловал 17-летнюю политическую активистку. Материал был основан на истории девушки, сам Амери назвал это обвинение ложным.
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