Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Премьер-министр Греции грозит Турции Гаагским судом из-за Средиземноморья 

ИА Regnum и ещё 4 1 час назад
Греция пригрозила Турции международным судом
Фото: Reuters
Греция обратится в Международный суд ООН, если конфликт с Турцией не будет урегулирован при помощи диалога, заявил 25 сентября греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис на дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

«Действия Турции нарушают нормы международного права и угрожают региональной безопасности и стабильности», — сказал он. «Давайте разговаривать. Давайте искать общеприемлемые решения. Давайте дадим дипломатии шанс. Но если в конечном счете мы не сможем найти решения, мы должны будем довериться мудрости Международного суда в Гааге», — пояснил Мицотакис.

При этом он указал на пример недавней нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.
Как сообщало ИА REGNUM, территориальные споры Греции и Турции об экономических зонах в Средиземном море обострились на фоне активизации турецкой геологоразведки на морских шельфах.
Видео дня. Бузова рассказала, как мыла полы и сдавала бутылки
ИА Regnum: последние новости
Член КС Белоруссии призвал сохранить дружбу с Россией Член КС Белоруссии призвал сохранить дружбу с Россией Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира в 2021 году Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира в 2021 году Ким Чен Ын извинился перед Сеулом в связи гибелью южнокорейского чиновника Ким Чен Ын извинился перед Сеулом в связи гибелью южнокорейского чиновника
В мире , Кириакос Мицотакис , Генассамблея ООН , ООН , Греция , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Раскрыта причина гибели дочери Конкина
Раскрыта причина гибели дочери Конкина
Беглый вирусолог раскрыла тайну коронавируса
Беглый вирусолог раскрыла тайну коронавируса
Федосеева-Шукшина сделала неожиданное предложение Алибасову
Федосеева-Шукшина сделала неожиданное предложение Алибасову
Видео
Неизвестные устроили в Париже резню
00:45
Неизвестные устроили в Париже резню
Происшествия В мире
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
00:10
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
Наука и техника
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
01:22
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
Армия Войска
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
00:21
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
Общество
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
00:49
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
Происшествия Криминал
Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса»
00:13
Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса»
Армия
Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»
01:21
Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»
Армия
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
01:21
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
Политика
Появилось видео с заявлением отца Тесака
02:44
Появилось видео с заявлением отца Тесака
Происшествия
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
02:21
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение