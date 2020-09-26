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Папа Римский призвал ослабить санкции 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 10 минут назад
Папа римский призвал ослабить международные санкции
Фото: Reuters
В условиях коронавируса требуется ослабление международных санкций, заявил папа Римский Франциск в ходе выступления на сессии Генассамблеи ООН.
Папа Римский заявил, что в условиях коронавируса человечество «стоит перед выбором двух возможных путей». Один ведет «к укреплению мультилатерализма как выражения обновленного чувства глобальной совместной ответственности», другой — «к самодостаточности, национализму, протекционизму, индивидуализму и изоляции, исключая бедных, уязвимых и тех, кто живет на периферии жизни». По его словам, второй путь «не должен одержать верх».
Он подчеркнул необходимость всеобщего предоставления базовых медицинских услуг и призвал «не пожалеть усилий» для обеспечения доступа к вакцинам, передает РИА «Новости».
Папа Римский считает. что «гуманитарные кризисы превратились в статус-кво». Он заявил о негативных последствиях для рынка труда, миграции и безнаказанных нарушениях прав человека, в том числе преследований из-за религии, а также выразил сожаление, что «ряд стран и организаций продвигают аборты как одну из так называемых „основных услуг“, предоставляемых в рамках гуманитарного реагирования на коронавирус.
Понтифик призвал ООН стать еще более эффективной.
Он „подтвердил важность ослабления международных санкций, которые затрудняют предоставление государствами адекватной поддержки своим гражданам“.
Коронавирус продемонстрировал, что „мы не можем жить друг без друга или, что еще хуже, противостоять друг другу“, сказал папа Франциск.
Напомним, президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН, предложил ввести „зеленые коридоры“ для торговли без торговых войн и санкций. При этом США продолжают вводить односторонние санкции.
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Комментарии 2
В мире , ФРАНЦИСК , Владимир Путин , Генассамблея ООН , ООН , РИА Новости
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