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ЕС отказался быть банкоматом для Украины 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 1 час назад
ЕС отказался быть банкоматом для Украины
Фото: Reuters
Европейский союз не желает заниматься благотворительностью в отношении Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам визита в Киев.

«Как я сказал президенту (Владимиру Зеленскому — прим. ВЗГЛЯД), Европейский Союз — это не благотворительная организация или банкомат», — цитирует РИА «Новости» слова Борреля, приведенные в отчете ЕС.

Глава европейской дипломатии отметил, что Украину нужно поддержать в реформах, поскольку темпы реформирования снизились. Помощь Киеву остается в повестке ЕС, добавил он.
В июне совет управляющих МВФ одобрил новую программу поддержки Украины. Эта программа рассчитана на 18 месяцев, общий объем поддержки составит 5 млрд долларов.
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В мире , Европа , Украина , Жозеп Боррель , Владимир Зеленский , ЕС , Международный валютный фонд , РИА Новости , Киев
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