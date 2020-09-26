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Боррель призвал Зеленского не рассматривать Евросоюз как «банкомат» 

Парламентская газета и ещё 15 43 минуты назад
Не банкомат: в ЕС обратились к Зеленскому
Фото: ТАСС
Глава европейской дипломатии Жозел Боррель в ходе визита на Украину призвал прзидента страны активизировать процесс реформ и выразил готовность оказывать поддержку в этом процессе, а не заниматься благотворительностью. Об этом говорится в отчете о его поездке, опубликованном на сайте дипломатической службы ЕС.

«Как я сказал президенту (Владимиру Зеленскому — прим.), Европейский союз — это не благотворительная организация или банкомат», — отметил Боррель.

По его словам, Брюсселю и Киеву еще предстоит долгая совместная работа. Однако, по его словам, лучшим способом Евросоюза поддержать Украину является помощь в реформировании страны, которое может быть осуществлено только самими украинцами. «Стабильная, процветающая и демократическая Украина — лучший способ стабилизировать наше соседство», — добавил дипломат.
В отчете дипломатической службы ЕС также отмечается, что с момента соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной последняя получила от союза 14 миллиардов долларов, что является беспрецедентной поддержкой.
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В мире , Владимир Зеленский , ЕС
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