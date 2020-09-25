Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Ученые назвали главных виновников пандемии 

Вероника Полынина 15 минут назад
Ученые назвали главных виновников пандемии
Фото: Reuters
Ученые назвали «суперраспространителей» ответственными за пандемию коронавируса в мире, передает РИА «Новости».
Ученые из Польской академии наук и Варшавского университета пришли к выводу, что каждый «суперраспространитель» заразил в среднем более 11 человек.
На начальной стадии эпидемии специалисты оценили индекс репродукции вируса (число людей, заражающихся от одного заболевшего) между 2 и 4.
Новая модель расчетов показала, что в период экспоненциального роста числа случаев заражения в Китае, Италии, Испании, Франции и Великобритании этот индекс достигал 11,4.
Инфицированные люди позволили вирусу интенсивнее распространяться, что в итоге привело к пандемии.
Как сообщал «Рамблер», новый коронавирус был выявлен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В начале марта ВОЗ объявила о пандемии. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 32 млн человек. В России заболело более 1,1 миллиона человек. Резкий всплеск заболеваемости наблюдается в Москве: за последние сутки вирус выявлен у 1560 человек — на 510 больше, чем днем ранее, и почти в два раза больше, чем неделю назад.
Видео дня. Бузова рассказала, как мыла полы и сдавала бутылки
Комментарии
В мире , ВОЗ , РАН , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Трагически погибла 32-летняя дочь Конкина
Трагически погибла 32-летняя дочь Конкина
«Папа умер сегодня дома»
«Папа умер сегодня дома»
Видео
Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса»
00:13
Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса»
Армия
Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»
01:21
Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»
Армия
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
01:21
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
Политика
Появилось видео с заявлением отца Тесака
02:44
Появилось видео с заявлением отца Тесака
Происшествия
Неизвестные устроили в Париже резню
00:45
Неизвестные устроили в Париже резню
Происшествия В мире
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
00:10
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
Наука и техника
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
01:22
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
Армия Войска
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
00:21
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
Общество
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
00:49
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
Происшествия Криминал
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
02:21
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение