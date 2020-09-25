Ученые назвали главных виновников пандемии 

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Ученые назвали «суперраспространителей» ответственными за пандемию коронавируса в мире, передает РИА «Новости».

Ученые из Польской академии наук и Варшавского университета пришли к выводу, что каждый «суперраспространитель» заразил в среднем более 11 человек.

На начальной стадии эпидемии специалисты оценили индекс репродукции вируса (число людей, заражающихся от одного заболевшего) между 2 и 4.

Новая модель расчетов показала, что в период экспоненциального роста числа случаев заражения в Китае, Италии, Испании, Франции и Великобритании этот индекс достигал 11,4.

Инфицированные люди позволили вирусу интенсивнее распространяться, что в итоге привело к пандемии.