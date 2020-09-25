Ученые назвали главных виновников пандемии 

Ученые назвали «суперраспространителей» ответственными за пандемию коронавируса в мире, передает РИА «Новости».
Ученые из Польской академии наук и Варшавского университета пришли к выводу, что каждый «суперраспространитель» заразил в среднем более 11 человек.
На начальной стадии эпидемии специалисты оценили индекс репродукции вируса (число людей, заражающихся от одного заболевшего) между 2 и 4.
Новая модель расчетов показала, что в период экспоненциального роста числа случаев заражения в Китае, Италии, Испании, Франции и Великобритании этот индекс достигал 11,4.
Инфицированные люди позволили вирусу интенсивнее распространяться, что в итоге привело к пандемии.
Как сообщал «Рамблер», новый коронавирус был выявлен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В начале марта ВОЗ объявила о пандемии. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 32 млн человек. В России заболело более 1,1 миллиона человек. Резкий всплеск заболеваемости наблюдается в Москве: за последние сутки вирус выявлен у 1560 человек — на 510 больше, чем днем ранее, и почти в два раза больше, чем неделю назад.