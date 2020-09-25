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В американской предвыборной кампании нашли «русский след» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
В американской предвыборной кампании нашли «русский след»
Фото: Reuters
«Тяжелую артиллерию» в виде поддержки их оппонентов Россией и лично президентом Владимиром Путиным используют в своей предвыборной кампании как демократы, так и республиканцы. Об этом пишет «Свободная пресса».
По данным издания, демократы посредством The Washington Post опубликовали выдержки из «секретного отчета ЦРУ» о том, что Россия при помощи украинского парламентария Андрея Деркача пытается уничтожить репутацию их кандидата в президенты Джо Байдена. При этом подчеркивается, что операцией руководит лично президент России.
Демократы уверяют, что Деркач распространял порочащие сведения про Джо Байдена и утверждал, что тот требовал увольнения украинского генпрокурора Виктора Шокина ради бизнес-интересов своего сына.
При этом Республиканская партия США также нашла «русский след» в предвыборной кампании. Однако, по их данным, Россия помогает Байдену.
В отчете сенаторов-республиканцев Рона Джонсона и Чака Грассли содержится информация о том, что Хантер Байден совершал «подозрительные сделки» с вдовой бывшего мэра Москвы Еленой Батуриной, получив 3,5 миллиона долларов США. Таким образом, Россия, по мнению республиканцев, финансирует его отца Джо Байдена.
Как писал «Рамблер», ранее о российской угрозе заявил британский писатель и историк Оуэн Мэтьюз. В своей статье для The Spectator он заявил, что Кремль и российские тролли пытаются преувеличить проблемы Запада, используя для этого, в том числе и движение Black Lives Matter.
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Комментарии
В мире , Андрей Деркач , Юрий Лужков , Рон Джонсон , Елена Батурина , Джозеф Байден , Чак Грассли , Владимир Путин , Республиканская партия США , ЦРУ , Washington Post
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