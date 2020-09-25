В американской предвыборной кампании нашли «русский след» 

«Тяжелую артиллерию» в виде поддержки их оппонентов Россией и лично президентом Владимиром Путиным используют в своей предвыборной кампании как демократы, так и республиканцы. Об этом пишет «Свободная пресса».

По данным издания, демократы посредством The Washington Post опубликовали выдержки из «секретного отчета ЦРУ » о том, что Россия при помощи украинского парламентария Андрея Деркача пытается уничтожить репутацию их кандидата в президенты Джо Байдена . При этом подчеркивается, что операцией руководит лично президент России.

Демократы уверяют, что Деркач распространял порочащие сведения про Джо Байдена и утверждал, что тот требовал увольнения украинского генпрокурора Виктора Шокина ради бизнес-интересов своего сына.

При этом Республиканская партия США также нашла «русский след» в предвыборной кампании. Однако, по их данным, Россия помогает Байдену.

Как писал «Рамблер», ранее о российской угрозе заявил британский писатель и историк Оуэн Мэтьюз. В своей статье для The Spectator он заявил, что Кремль и российские тролли пытаются преувеличить проблемы Запада, используя для этого, в том числе и движение Black Lives Matter.