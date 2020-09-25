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«Или они отдадут Крым, или останутся без штанов» 

Артём Кульша 1 час назад
«Или они отдадут Крым, или останутся без штанов»
Фото: ТАСС
Украина будет добиваться того, чтобы Россия либо отдала ей Крым, либо осталась без штанов. Об этом заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины генерал-майор Сергей Кривонос заявил в эфире телеканала «Дом».
Позавчера, как сообщал «Рамблер», президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) Организации объединенных наций (ООН) пригласил друзей Украины к участию в создании международной платформы с целью деоккупации Крыма и защиты прав его жителей.
Вчера Кривонос назвал вопрос создания этой платформы очень важным, потому что украинские власти четко понимают, что на данном этапе не могут решать проблемы силовым методом. Он объяснил это тем, что Украина не потянет войну на два фронта по материально-техническому и по человеческому потенциалу.

«Поэтому задание №1 — продолжать активно поднимать вопрос санкций, выводить Россию над этими санкциями на такой уровень, что вопрос встанет — или они отдадут Крым, или останутся без штанов», — сообщил генерал-майор.

Заданием №2 он назвал усиление обороноспособности страны с целью получить возможность в будущем при необходимости действовать силовыми методами.
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Комментарии 7
В мире , Владимир Зеленский , Генассамблея ООН , ООН , Республика Крым
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