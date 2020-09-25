Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«ВКонтакте» ответила властям Украины 

Артём Кульша 1 час назад
«ВКонтакте» ответила властям Украины
Фото: ТАСС
«ВКонтакте» выступает против преследования людей за посещение ими соцсетей и распространение личного мнения. Об этом сообщает ее пресс-служба.
В 2017 году, как сообщал «Рамблер», власти Украины заблокировали работу «ВКонтакте» на территории страны. Некоторое время назад мобильное приложение соцсети вновь стало доступно. 22 сентября в аппарате Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщили, что это произошло из-за изменения прокси-серверов, а специалисты уже вырабатывают меры по блокированию работы приложения «ВКонтакте».
Сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что украинские власти разрабатывают систему для отслеживания пользователей российских соцсетей на Украине. По его словам, если они будут распространять российский контент, то будут иметь определенные хлопоты с полицией.

«Надеемся, что это искаженная информация и в XXI веке никто не будет наказывать людей за желание оставаться на связи с близкими», — прокомментировала пресс-служба «ВКонтакте».

Там назвали личным выбором каждого, при помощи каких сервисов общаться, обмениваться информацией и высказывать свою позицию, и сообщили, что выступают против преследования людей за посещение ими социальных сетей и распространение личного мнения.
Видео дня. Бузова рассказала, как мыла полы и сдавала бутылки
Комментарии
В мире , Алексей Данилов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Фсе. Это конец»: Русские шпроты «оккупировали» Латвию
«Фсе. Это конец»: Русские шпроты «оккупировали» Латвию
Установлена причина смерти дочери Конкина
Установлена причина смерти дочери Конкина
«Крым принадлежит России»: скандал у Гордона
«Крым принадлежит России»: скандал у Гордона
Раскрыты зарплаты Скабеевой, Соловьева и Симоньян
Раскрыты зарплаты Скабеевой, Соловьева и Симоньян
Видео
Неизвестные устроили в Париже резню
00:45
Неизвестные устроили в Париже резню
Происшествия В мире
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
00:10
Пронесшийся над Землей метеорит улетел обратно в космос
Наука и техника
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
01:22
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
Армия Войска
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
00:21
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
Общество
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
00:49
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
Происшествия Криминал
Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса»
00:13
Появилось видео стрельбы из корабельного ЗРК «Оса»
Армия
Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»
01:21
Опубликовано видео учений «Кавказ-2020»
Армия
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
01:21
Уборщица выиграла выборы и попала на видео
Политика
Появилось видео с заявлением отца Тесака
02:44
Появилось видео с заявлением отца Тесака
Происшествия
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
02:21
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение