«ВКонтакте» ответила властям Украины 

«ВКонтакте» выступает против преследования людей за посещение ими соцсетей и распространение личного мнения. Об этом сообщает ее пресс-служба.

В 2017 году, как сообщал «Рамблер», власти Украины заблокировали работу «ВКонтакте» на территории страны. Некоторое время назад мобильное приложение соцсети вновь стало доступно. 22 сентября в аппарате Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщили, что это произошло из-за изменения прокси-серверов, а специалисты уже вырабатывают меры по блокированию работы приложения «ВКонтакте».

Сегодня секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что украинские власти разрабатывают систему для отслеживания пользователей российских соцсетей на Украине. По его словам, если они будут распространять российский контент, то будут иметь определенные хлопоты с полицией.

«Надеемся, что это искаженная информация и в XXI веке никто не будет наказывать людей за желание оставаться на связи с близкими», — прокомментировала пресс-служба «ВКонтакте».

Там назвали личным выбором каждого, при помощи каких сервисов общаться, обмениваться информацией и высказывать свою позицию, и сообщили, что выступают против преследования людей за посещение ими социальных сетей и распространение личного мнения.