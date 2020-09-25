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Россия отогнала корабли НАТО от Крыма 

Артём Кульша 9 минут назад
Военно-морской флот (ВМФ) России заставил корабли Военно-морских сил (ВМС) Украины и США покинуть район вблизи Крыма. Об этом сообщает Avia.pro.
По информации издания, несколько дней назад власти России перекрыли все южные подходы к Крыму для полетов и прохода кораблей с целью обеспечения безопасности полуострова во время проведение стрельб.
Несмотря на это, власти Украины объявили о намерении провести совместно с США собственные учения, в ходе которых будет нанесен удар по одному из районов, где будут находиться российские корабли.

«Однако российский флот выдвинулся в район, где должны были находиться корабли ВМС Украины и США, и заставили эти силы покинуть район», — сообщает Avia.pro.

По данным издания, Россия накрыла позиционные районы американских и украинских кораблей, обустроив дополнительные закрытые зоны вблизи Крыма и, таким образом, закрыв почти все подступы к полуострову.
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В мире , Армия , Видео , НАТО , Республика Крым , США
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