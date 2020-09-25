Россия отогнала корабли НАТО от Крыма 

По информации издания, несколько дней назад власти России перекрыли все южные подходы к Крыму для полетов и прохода кораблей с целью обеспечения безопасности полуострова во время проведение стрельб.

Несмотря на это, власти Украины объявили о намерении провести совместно с США собственные учения, в ходе которых будет нанесен удар по одному из районов, где будут находиться российские корабли.

«Однако российский флот выдвинулся в район, где должны были находиться корабли ВМС Украины и США, и заставили эти силы покинуть район», — сообщает Avia.pro.

По данным издания, Россия накрыла позиционные районы американских и украинских кораблей, обустроив дополнительные закрытые зоны вблизи Крыма и, таким образом, закрыв почти все подступы к полуострову.