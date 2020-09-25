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Назван срок решения об экстрадиции Ассанжа 

Lenta.ru и ещё 1 46 минут назад
Назван срок решения об экстрадиции Ассанжа
Фото: Kirsty Wigglesworth / AP
Решение по делу об экстрадиции создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме, будет принято не раньше следующего года. Об этом стало известно из записи WikiLeaks в Twitter.
Приблизительный срок назвали по итогам судебного заседания по вопросу об экстрадиции. Отмечается, что в 2021-м судьба Ассанжа может зависеть от нового президента США: выборы пройдут 3 ноября этого года.
22 сентября стало известно, что у основателя WikiLeaks началась депрессия. Кроме того, он может совершить самоубийство в случае экстрадиции в Штаты.
Американское министерство юстиции выдвинуло против австралийца 17 обвинений в мае 2019 года, позже прибавив еще одно. В случае экстрадиции в США, о чем сейчас идут судебные заседания, основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы.
Нынешний президент Штатов Дональд Трамп утверждал, что готов помиловать создателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если он назовет источник, от которого получил тексты писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016 году.
В 2012 году, опасаясь экстрадиции в Швецию из-за обвинений в изнасиловании (дело о нем было прекращено в 2019 году), Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне. Там он находился непрерывно на протяжении почти семи лет. Ассанж сейчас отбывает тюремный срок в Великобритании за нарушение условий выхода под залог.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Wikileaks , Минюст РФ , США
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