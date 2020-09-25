«Лучше газ России, чем дерьмо США» 

Германии возмущены угрозами США из-за «Северного потока-2» и считают, что политика американцев перестала быть дружественной. Об этом сообщает Sveriges Radio.

Как писал «Рамблер», ранее три американских сенатора пригрозили «финансовым разрушением» оператору немецкого порта Мукран, где находится судно-трубоукладчик «Академик Черский» и трубы для газопровода.

Сенаторы заявили, что санкции будут обязательно введены, как только в порту начнутся работы по «Северному потоку-2». Речь идет о запрете для причастных к проекту на въезд в США, заморозке активов и блокировке кредитных карт.

Sveriges Radio отмечает, что портовая компания на 90 процентов принадлежит городу Засниц. Таким образом, санкции грозят местным властям и губернатору Франку Крахту.

«Это серьезная угроза, это вымогательство, так не поступают с друзьями», — заявил Крахт.

В порту настроены менее дипломатично, отмечает Sveriges Radio. Портал поговорил с местным рыбаком Йенсом Энгельбрехтом, когда тот чистил только что пойманную треску. На борту его лодки написано: «Гринпис», пошел ты».

Энгельбрехт заявил, что «российский газ лучше, чем американское дерьмо».

«Ну и не поеду я в США, я все равно не собирался, по крайней мере, у меня дома тепло», — говорит рыбак.

В то время как европейские страны подчинились воле немцев и не предпринимают серьезных попыток противостоять строительству газопровода, Соединенные Штаты занимают жесткую позицию. Противодействие газопроводу — одно из немногих, что объединяет демократов и республиканцев, подчеркивает портал.