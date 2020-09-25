ЧП в Париже: полиция заблокировала квартал

В сентябре, как сообщал «Рамблер», в журнале Charlie Hebdo были опубликованы карикатуры на пророка Мухаммеда, которые в 2015 году стали причиной нападения на редакцию. Тогда погибли 11 человек, 12 человек были ранены. Осенью 2020 года журналистам снова начали поступать угрозы.

25 сентября французские журналисты сообщили, что в 110ом округе Парижа у здания, где ранее располагалась редакция Charlie Hebdo, неизвестный с мачете напал на прохожих. В результате трое человек получили резаные раны. На место происшествия оперативно прибыли полицейские, однако задержать преступника н удалось. Предполагается, что он мог скрыться в метро. В настоящее время правоохранители разыскивают нападавшего.