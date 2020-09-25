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Германия ответит на ноту России по делу Навального 

Артём Кульша 1 час назад
Германия ответит на ноту России по делу Навального
Фото: РИА Новости
Постоянное представительство Германии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответит на ноту России в связи с инцидентом с политиком Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».
Позавчера постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин сообщил о направлении постпредству Германии ноты с требованием передать Москве исчерпывающую информацию по ситуации с Навальным в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО).
Сегодня представитель правительства Германии сообщил, что немецкое постпредство при ОЗХО получило российскую ноту и ответит на нее в течение 10 дней. При этом он подчеркнул, чт Берлин не считает необходимым предпринимать дополнительные шаги по инциденту с Навальным.
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Комментарии
В мире , Алексей Навальный , Александр Шульгин , ОЗХО , Германия
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