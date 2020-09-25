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Франция расследует утечку разговора Путина и Макрона 

Артём Кульша 1 час назад
Франция расследует утечку разговора Путина и Макрона
Фото: ТАСС
Власти Франции расследуют факт публикации о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает ТАСС.
20 августа, как сообщал «Рамблер», политик Алексей Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».
14 сентября Путин и Макрон провели телефонный разговор. 22 сентября французское издание Le Monde сообщило, что в ходе той беседы Путин говорил о Навальном с презрением, назвал его простым интернет-баламутом, обвинил его в симулировании разных болезней, совершении незаконных действий и шантаже депутатов и чиновников, а также допустил, что тот мог сам случайно принять новичок.
Позавчера пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль убежден, что Елисейский дворец не делился сознательно со СМИ записью беседы президентов.
Вчера представитель Министерства иностранных дел (МИД) Франции назвал любую утечку конфиденциальных документов недопустимой и сообщил, что по факту публикации о разговоре Путина и Макрона ведется расследование.
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Комментарии
В мире , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , МИД , Франция
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