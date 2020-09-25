Франция расследует утечку разговора Путина и Макрона 

20 августа, как сообщал «Рамблер», политик Алексей Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».

14 сентября Путин и Макрон провели телефонный разговор. 22 сентября французское издание Le Monde сообщило, что в ходе той беседы Путин говорил о Навальном с презрением, назвал его простым интернет-баламутом, обвинил его в симулировании разных болезней, совершении незаконных действий и шантаже депутатов и чиновников, а также допустил, что тот мог сам случайно принять новичок.

Позавчера пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль убежден, что Елисейский дворец не делился сознательно со СМИ записью беседы президентов.