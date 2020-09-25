Россия назвала условие для признания отравления Навального 

Ранее, как сообщал «Рамблер», сотрудники российского постпредства при ОЗХО потребовали у немецких коллег передать данные по отравленияю Алексея Навального. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что с этим вопросом нужно обращаться к руководству ОЗХО, поскольку они обладают всей необходимой информацией. Однако в ОЗХО в свою очередь заметили, что в этой ситуации решение остается за немецкими властями.

«Германские власти и Техсекретариат ОЗХО играют в пинг-понг в отношении российских запросов», — подчеркнул Шульгин.

По его словам, принять за данность «голословные заявления» западных специалистов о том, что Навальный был отравлен боевым веществом из группы «Новичок», российские ученые не могут. Как минимум, им необходимо ознакомиться с результатами исследований, проведенных в германских научных центрах.