Россия назвала условие для признания отравления Навального 

Россия признает отравление Алексея Навального только тогда, когда немецкие специалисты предоставят исчерпывающие доказательства своих заявления, заявил агентству «Интерфакс» постоянный представитель РФ при Организации по защите от химического оружия ОЗХО) Александр Шульгин. По его словам, в настоящее время зарубежные эксперты играют российскими запросами в «пинг понг».
Ранее, как сообщал «Рамблер», сотрудники российского постпредства при ОЗХО потребовали у немецких коллег передать данные по отравленияю Алексея Навального. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что с этим вопросом нужно обращаться к руководству ОЗХО, поскольку они обладают всей необходимой информацией. Однако в ОЗХО в свою очередь заметили, что в этой ситуации решение остается за немецкими властями.
«Германские власти и Техсекретариат ОЗХО играют в пинг-понг в отношении российских запросов», — подчеркнул Шульгин.
По его словам, принять за данность «голословные заявления» западных специалистов о том, что Навальный был отравлен боевым веществом из группы «Новичок», российские ученые не могут. Как минимум, им необходимо ознакомиться с результатами исследований, проведенных в германских научных центрах.
«После этого российские эксперты сделают свои выводы», — резюмировал Шульгин.