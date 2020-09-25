Букингемский дворец "затянет пояса" из-за пандемии

Финансовые отчеты свидетельствуют о непомерных тратах герцога и герцогини Сассекских, Меган Маркл и принца Гарри
. За три месяца до того, как они отказались от исполнения королевских обязанностей, стоимость чартерных и регулярных рейсов четы составила 245 643 фунтов стерлингов. Вторым по стоимости был чартерный рейс принца Чарльза
на сумму 210 345 фунтов стерлингов, вылетевшего в Оман
, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью султана Кабуса. Дворец также подтвердил, что чета Сассексов потратила на ремонт их частной резиденции в Виндзоре 2,4 миллиона фунтов стерлингов за счет государства, после чего пара переехала на постоянное место жительства в Лос-Анджелес, сообщает Guardian. Кроме того, принц Эндрю, который вовлечен в громкое дело о посягательствах в США, заказал чартерный рейс на 16 тысяч фунтов стерлингов на турнир по гольфу в Северной Ирландии. Источник сообщил, что он посетил гольф-клуб в качестве "покровителя", а чартерный рейс якобы был "единственным способом заставить его выполнить свои обязательства".