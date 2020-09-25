Букингемский дворец "затянет пояса" из-за пандемии

В связи с предстоящими финансовыми трудностями в Букингемском дворце уже осуществляются некоторые меры, в том числе прекращение набора персонала, замораживание заработной платы и сокращение второстепенных расходов. Ожидается, что в следующем году королева получит 86,3 миллиона фунтов стерлингов из суверенного гранта, финансируемого налогоплательщиками, как на выполнение служебных обязанностей, так и на ремонт своего дворца.