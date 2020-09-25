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Лукашенко: «Нам надо договориться во что бы то ни стало!» 

Артём Кульша 1 час назад
Россия и Белоруссия должны вместе построить морской порт в Ленинградской области. Об этом, как сообщает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко разламывает Европу и отрывает от нее Россию
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Лукашенко встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. В ходе встречи с ним он рассказал, что в настоящее время власти России и Белоруссии очень много говорят и уже даже работают над изменением логистики по поставке товаров.

«Нам надо договориться во что бы то ни стало!» — призвал белорусский президент.

Он рассказал, что обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным и предложил тому вместе построить в Ленинградской области морской порт. Лукашенко добавил, что на эти цели могли бы быть выделены средства, сэкономленные на строительстве Белорусской атомной электростанции (АЭС)
В 2011 году власти России и Белоруссии подписали соглашение о предоставлении Минску кредита для строительства АЭС. В июле 2020-го они подписали протокол о внесении изменений в него, предусматривающий продление срока кредита на два года и снижение ставки до 3,3% годовых.
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В мире , Видео , Александр Дрозденко , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Ленинградская область
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