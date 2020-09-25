Сегодня, как сообщал «Рамблер», Лукашенко встретился с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко . В ходе встречи с ним он рассказал, что в настоящее время власти России и Белоруссии очень много говорят и уже даже работают над изменением логистики по поставке товаров.

«Нам надо договориться во что бы то ни стало!» — призвал белорусский президент.

Он рассказал, что обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным и предложил тому вместе построить в Ленинградской области морской порт. Лукашенко добавил, что на эти цели могли бы быть выделены средства, сэкономленные на строительстве Белорусской атомной электростанции (АЭС)

В 2011 году власти России и Белоруссии подписали соглашение о предоставлении Минску кредита для строительства АЭС. В июле 2020-го они подписали протокол о внесении изменений в него, предусматривающий продление срока кредита на два года и снижение ставки до 3,3% годовых.