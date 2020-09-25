Белорусская оппозиция дала оценку Путину 

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Сергей Дылевский охарактеризовал президента России Владимира Путина как человека «с железобетонной хваткой». Об этом пишет РИА Новости.
По словам белорусского оппозиционера, он уважает президента России как политика.
«Мое личное мнение: Путин — очень сильный лидер. У меня есть много вопросов, почему Москва живет не как остальная Россия, но, на мой взгляд, он все же очень грамотный управленец, действительно сильный политик», — пояснил Сергей Дылевский.
Он также подчеркнул, что у президента России «железобетонная хватка», так как он «имеет огромный вес в мировой политике, экономике и управляет такой огромной страной».
Как сообщал «Рамблер», в Белоруссии со дня выборов президента страны, состоявшихся 9 августа, проходят массовые акции протеста. Протестующие не верят в победу действующего президента страны Александра Лукашенко на выборах и требуют его отставки.