Пока вы спали: Россия подсела на новую иглу

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Президент России Владимир Путин заявил о том, что у бюджета уже нет критической зависимости от колебаний нефтяных котировок. Однако эксперты уверены, что «слезая с нефтяной иглы» Россия подсела на газовую и металлическую, так как сырье остается основным экспортным товаром, пишет «Свободная пресса».

По словам доцента РЭУ им. Плеханова Олега Комолова, как раньше, так и сейчас «как минимум две трети российского экспорта приходится на нефть и газ».

А экономист Леонид Хазанов подчеркнул, что в экспорте вооружений России мешают санкции США, для увеличения доходов от экспорта пшеницы потребуется переориентация на выращивание зерна первого, второго и третьего классов, а чтобы вывести на экспорт станкостроение «нужен его гигантский скачкообразный рост», на который нет ресурсов.

Американские сенаторы представили законопроект, предусматривающий введение санкций против российских официальных лиц, «причастных к грубым нарушениям международного права» в связи с ситуацией с Алексеем Навальным . Документ представлен на сайте сенатора от штата Делавэр Криса Кунса

В законопроекте среди возможных санкций указаны заморозка активов и отказ в выдаче виз. Он также «предписывает администрации определить, нарушил ли Кремль законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия».

Без интеграции с Россией жителей народных республик Донбасса ожидает «самая негативная» судьба. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Свободная пресса».

По мнению директора Института миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, Минские соглашения можно реализовывать десятилетиями, при этом жители ЛНР и ДНР вынуждены жить в зоне военных действий, где экономика находится в полном упадке. По его словам, «самым честным и самым правильным решением» здесь была бы интеграция этих регионов в состав России.

С ним согласен член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько , считающий, что выходом из ситуации может быть только вхождение этих республик в состав какого-либо государства: либо возвращение в состав Украины, либо интеграция в РФ, в том или ином виде. Однако Россия пока не готова к тем мерам, которые могут последовать за этим, считает он.

Евросоюз , отказавшийся признать легитимной инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко , скорее всего, свернет все политические контакты, усилит давление на белорусское руководство и сделает ставку на гражданское общество. Однако экономические связи разорваны не будут и о тотальной экономической блокаде речи не идет. Об этом «Свободной прессе» заявили политологи.

По их мнению, экономические санкции могли бы настроить белорусских граждан против Европы, поэтому будут применяться точечные санкции против конкретных чиновников.

Предстоящие выборы президента США могут стать самыми грязными в истории страны и привести к победе соперника нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа Джо Байдена , вне зависимости от того, какими будут результаты голосования. Об этом пишет «ВЗГЛЯД».